Ляйсан Утяшева рассказала, как будет праздновать Новый год





Ляйсан Утяшева дала небольшое интервью, в котором рассказала, что она верит в новогоднее волшебство и по-прежнему загадывает желание в ночь с 31 декабря на 1 января. Спортсменка поведала, что считает Новый год семейным праздником. Гимнастка сообщила, что несмотря на то, что ей и ее супругу Павлу Воле предлагают большие гонорары за выступления, они всегда отмечают этот праздник дома с детьми.Также Ляйсан Утяшева рассказала, что ее дети обязательно пишут письма Деду Морозу и они всей семьей украшают свой дом к Новому году. Спортсменка готовит блюда на праздничный стол самостоятельно, а не заказывает в ресторане. На этот Новый год она собирается приготовить манты, а ее бабушка решила сделать плов.