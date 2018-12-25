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Ляйсан Утяшева рассказала, как будет праздновать Новый год

В одном из своих недавних интервью Ляйсан Утяшева рассказала, как собирается праздновать Новый год. Также спортсменка упомянула о семейных традициях.
Ляйсан Утяшева рассказала, как будет праздновать Новый год

Ляйсан Утяшева дала небольшое интервью, в котором рассказала, что она верит в новогоднее волшебство и по-прежнему загадывает желание в ночь с 31 декабря на 1 января. Спортсменка поведала, что считает Новый год семейным праздником. Гимнастка сообщила, что несмотря на то, что ей и ее супругу Павлу Воле предлагают большие гонорары за выступления, они всегда отмечают этот праздник дома с детьми.

Ляйсан Утяшева рассказала, как будет праздновать Новый год

Также Ляйсан Утяшева рассказала, что ее дети обязательно пишут письма Деду Морозу и они всей семьей украшают свой дом к Новому году. Спортсменка готовит блюда на праздничный стол самостоятельно, а не заказывает в ресторане. На этот Новый год она собирается приготовить манты, а ее бабушка решила сделать плов.



 
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Спорт
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:47

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