Ученые: Уран изменил свое положение после столкновения с огромным космическим телом





Астрономы давно уже пытались понять, почему ось планеты наклонена на 98 градусов к орбите вокруг светила из-за чего создается впечатление, что она “крутится лежа на боку”. Все остальные небесные тела не имеют таких аномалий, но сейчас ученым удалось раскрыть этот феномен.Оказалось, что 3 миллиарда лет назад Уран находился в окружении диска протопланеты перед формированием лун. Тогда он столкнулся с загадочным космическим гигантом, который до сих пор может скрываться в Солнечной системе. Сам процесс смещения длился недолго, но потом произошло изменение магнитного поля объекта, что также касается климата.