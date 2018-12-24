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Ученые: Уран изменил свое положение после столкновения с огромным космическим телом

Британские специалисты из Университета Дарема сделали новое открытие. Они доказали, что Уран изменил свое положение после столкновения с огромным космическим телом, применив компьютерное моделирование.
Ученые: Уран изменил свое положение после столкновения с огромным космическим телом

Астрономы давно уже пытались понять, почему ось планеты наклонена на 98 градусов к орбите вокруг светила из-за чего создается впечатление, что она “крутится лежа на боку”. Все остальные небесные тела не имеют таких аномалий, но сейчас ученым удалось раскрыть этот феномен.

Оказалось, что 3 миллиарда лет назад Уран находился в окружении диска протопланеты перед формированием лун. Тогда он столкнулся с загадочным космическим гигантом, который до сих пор может скрываться в Солнечной системе. Сам процесс смещения длился недолго, но потом произошло изменение магнитного поля объекта, что также касается климата.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 01:00

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