Джастин Бибер и Хейли Болдуин показали в Instagram подарок на Рождество

В коротком видеоролике Хейли Болдуин называет собаку «рождественским малышом», также здесь можно увидеть, как Джастин Бибер развлекает щенка и играется с ним. Певец последовал примеру своей супруги и тоже опубликовал несколько снимков со щенком в своем аккаунте. А под постом написал, что его зовут Оскар Бибер. Однако улыбки счастья на его лице не было, артист объяснил это тем, что неважно себя чувствует.Напомним, что роман Хейли Болдуин и Джастина Бибера длится уже несколько лет. После длительного перерыва с 2016 по май 2018 года, звезды вновь сошлись, а в ноябре тайно расписались в одном из судов города Нью-Йорк (США).