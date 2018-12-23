Эксперты дали несколько рекомендаций для хорошего сна в зимний период





Это связано с рядом причин, среди которых важную роль играет отопление. Хороший сон может нарушить даже малейшее колебание комнатной температуры. В данном случае поможет горячая вода в грелке под одеялом. Хорошим вариантом для согревания и быстрого засыпания являются толстые пуховые пледы. Если перед сном сделать простые упражнения -поднимется температура тела. Между тем не следует делать слишком энергичные движения, потому что из-за этого увеличивается частота сердечных сокращений. Это также мешает сну. По словам экспертов, лучше выбирать хлопковые пижамы. А вот шерстяные носки позволяют быстро расслабиться, а также уснуть.Перед сном следует проветривать комнату. Темные плотные шторы помогут избежать сквозняков, обеспечивая быстрое засыпание.