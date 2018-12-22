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Звезда «Дома-2» Николай Должанский совсем скоро может впервые стать отцом

Один из самых неординарных экс-участников телестройки «Дом-2» 46-летний Николай Должанский может в ближайшее время впервые познать радость отцовства.

Должанский, после ухода с телепроекта «Дом-2», сразу же отметил, что хорошо понимает, что в одиночку ему будет очень сложно привлечь к своей персоне внимание, поэтому решил заручиться поддержкой своей 26-летней преданной поклонницы Екатерины Богдановой.

Звезда «Дома-2» Николай Должанский совсем скоро может впервые стать отцом

На протяжении уже нескольких лет эпатажная парочка продолжает удивлять и в некоторой степени даже шокировать публику своими не совсем адекватными поступками и «пьяными скандалами». Николай и Екатерина то и дело во всеуслышание заявлять, что планирую сыграть свадьбу, а спустя несколько дней говорят об окончательно расставании.

Впрочем, недавно Богданова все-таки ушла от Должанского, заявив, что больше не готова терпеть того, что ее возлюбленный каждый день пьет. По словам Кати, последней каплей стало то, что Николай продал свою вставную челюсть, чтобы купить за вырученные деньги горячительные напитки.

Звезда «Дома-2» Николай Должанский совсем скоро может впервые стать отцом

И вот неожиданно на днях избранница бывшего участника «Дома-2» сообщила поклонникам, что готова воссоединиться с экс-возлюбленным, а все потому, что она совсем скоро может стать мамой. Екатерина подчеркнула, что уверена в том, что отцом ее будущего малыша является Должанский, несмотря даже на то, что после расставания с Николаем у нее появился новый бойфренд.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:29

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