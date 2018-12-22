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Уфологи предупредили жителей Москвы и Петербурга о вторжении НЛО в новогоднюю ночь

Уфологи предупредили жителей Москвы и Санкт-Петербурга о вторжении пришельцев в новогоднюю ночь. Инопланетные корабли с планеты Нибиру вторгнутся под прикрытием праздничных салютов.
Уфологи предупредили жителей Москвы и Петербурга о вторжении НЛО в новогоднюю ночь

В Сети распространилась теория уфологов о том, что пришельцы готовят масштабное нападение на российские столицы прямо в Новый год. Хотя 16 декабря конец света от столкновения с Нибиру так и не случился, некоторые думают, что инопланетяне просто дожидаются, когда во время празднования люди потеряют бдительность. Как только в Москве и Петербурге загремят салюты, к городам направятся штурмовые корабли, которые и устроят захват.

Пришельцы даже могут шантажировать правительство. Основывают конспирологи такие догадки на ранних предсказаниях Ванги и Неонила. Юродивый, живший 300 лет назад, изобразил на московском монастыре необычные знаки. Ими прорицатель предупредил о "звёздах", что отвлекут людей от большой опасности, то есть о фейерверке.

Ванга предсказала разрушение от "праздничной мишуры" целого великого города. Исследователи связывают атаку НЛО с ростом солнечной активности в декабре и размагничиванием полюсов Земли. Кроме того, не так давно в Петербурге жители видели "второе солнце", которым могла быть близкая Нибиру.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:52

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