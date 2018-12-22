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Анджелина Джоли намерена публично унизить Брэда Питта

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли намерена публично унизить своего бывшего супруга актера Брэда Пита. В зарубежном издании RadarOnline.com говорится о том, что ей надоели заметки в СМИ, где ее образ «демонизируют».

Анджелина Джоли намерена публично унизить Брэда Питта
Анджелина Джоли хочет рассказать публике и журналистам, какой ее экс-избранник на самом деле в быту, а также раскрыть подробности их совместной жизни, чтобы общественность не думала, что он святой. На страницах портала утверждается, что Брэд Питт испуган обещаниями бывшей жены. Однако в их бракоразводном договоре уточняется, что они не имеют права публично унижать друг друга. Но скорее всего, Джоли найдет способ обойти данный пункт договора.
Анджелина Джоли намерена публично унизить Брэда Питта

Инсайдеры предполагают, что Анджелина Джоли выберет весьма прозрачный намек на то, каким актер был отцом. Например, в продвижении благотворительных акций, посвященных поддержке матерям, имеющих дело с безжалостными папами. Или это могут быть поддержки женщин, которых унижали и оскорбляли мужья.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:00

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