Ученые: Льды Антарктиды скрывают супервулкан, который опаснее Йеллоустоуна





Шотландские исследователи были потрясены обнаруженным супервулканом. По мнению экспертов, он имеет внушительные параметры, а его извержение может иметь непредвиденные последствия.Специалисты пояснили, что большая часть вулканов Антарктиды находится не на Южном полюсе, как принято было считать раньше, а скрыта под озерами по всему континенту. Это подтверждают космические снимки.Светила науки из Шотландии намерены продолжать поиски и изучение вулканов на ледовитом материке. Они хотят выяснить, какие риски несут эти находки для человечества, и как можно будет обезопасить себя в будущем.