Ученые: Льды Антарктиды скрывают супервулкан, который опаснее Йеллоустоуна
Ученые из Эдинбургского университета Шотландии заявили, что гигантские льды Антарктиды скрывают под собой супервулкан, который опаснее Йеллоустоуна. Научная гипотеза подтверждается наличием множества вулканов на загадочном континенте. Последние удалось обнаружить благодаря современным радарам.
Шотландские исследователи были потрясены обнаруженным супервулканом. По мнению экспертов, он имеет внушительные параметры, а его извержение может иметь непредвиденные последствия.
Специалисты пояснили, что большая часть вулканов Антарктиды находится не на Южном полюсе, как принято было считать раньше, а скрыта под озерами по всему континенту. Это подтверждают космические снимки.
Светила науки из Шотландии намерены продолжать поиски и изучение вулканов на ледовитом материке. Они хотят выяснить, какие риски несут эти находки для человечества, и как можно будет обезопасить себя в будущем.
Шотландские исследователи были потрясены обнаруженным супервулканом. По мнению экспертов, он имеет внушительные параметры, а его извержение может иметь непредвиденные последствия.
Специалисты пояснили, что большая часть вулканов Антарктиды находится не на Южном полюсе, как принято было считать раньше, а скрыта под озерами по всему континенту. Это подтверждают космические снимки.
Светила науки из Шотландии намерены продолжать поиски и изучение вулканов на ледовитом материке. Они хотят выяснить, какие риски несут эти находки для человечества, и как можно будет обезопасить себя в будущем.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:07