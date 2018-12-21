Скончался режиссер телевизионной программы «Спокойной ночи» Дмитрий Калинин





Дмитрий Калинин ушёл из жизни вследствие тяжелого заболевания, которое пока не озвучено. Режиссер боролся с ним в течение нескольких месяцев. С Калининым придут проститься в «Новый Арт Театр» двадцать четвёртого декабря. Пока неизвестно, где пройдут похороны художественного руководителя. Режиссёр появился на свет в 1966 году. Уже в 1994 году им была основана театральная студия «Я сам Артист».Ещё он основал театр, который был назван аналогично. Калинин в 1997-ом году стал режиссёром серии программ популярной программы, которая получила название «Спокойной ночи, малыши!».