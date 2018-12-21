АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака
EUR 76.94 USD 67.37
Курс валют на 21.12.2018

Скончался режиссер телевизионной программы «Спокойной ночи» Дмитрий Калинин

Скончался Дмитрий Калинин, являющийся художественным руководителем столичного «Нового Арт Театра», а также режиссером популярной телевизионной программы под названием «Спокойной ночи, малыши!». Информация передана пресс-службой театра, который он основал.

Скончался режиссер телевизионной программы «Спокойной ночи» Дмитрий Калинин


Дмитрий Калинин ушёл из жизни вследствие тяжелого заболевания, которое пока не озвучено. Режиссер боролся с ним в течение нескольких месяцев. С Калининым придут проститься в «Новый Арт Театр» двадцать четвёртого декабря. Пока неизвестно, где пройдут похороны художественного руководителя. Режиссёр появился на свет в 1966 году. Уже в 1994 году им была основана театральная студия «Я сам Артист».

Ещё он основал театр, который был назван аналогично. Калинин в 1997-ом году стал режиссёром серии программ популярной программы, которая получила название «Спокойной ночи, малыши!».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Москве презентовали обновлённую версию
Новая девушка победителя проекта «Замуж за
Ученые: Льды Антарктиды скрывают супервулкан,
На борту потерпевшего крушение в Конго Ан-26 были
Учёные: Стресс и печаль приводят к воспалительным
Скончался режиссер телевизионной программы
Пелагея впервые за долгое время появилась на
Jaguar Land Rover в апреле 2019 года выведет на
Аделина Сотникова взяла участие в съемках клипа
Ильдар Узбеков назвал «крепкими» культурные связи
Ким Кардашьян показала в Instagram свадебное фото
Учёные нашли родину аборигенов по анализу ДНК
Бари Алибасов показал в Instagram нежный поцелуй
Meitu представила специальное издание смартфона
Американские ученые нашли возрастные различия в
Леонид Агутин высмеял своих коллег по шоу «Голос»
В Сети появилось видео с «покосившейся» Луной
Жена Стаса Михайлова показала фото сына и
Новый Большой взрыв в будущем уничтожит Вселенную
Nike собирается выпустить кроссовки Adaptive с
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону заявила, что
Леонид Якубович признался, что почти не занимался
Ученые: Увеличение мышечной массы может
Жена Александра Овечкина в Instagram опубликовала
Лариса Вербицкая показала фото без макияжа в
Ирина Пинчук заявила, что похудела на четыре
Певица Нюша рекомендует поклонникам развивать
Ксения Бородина заявила, что 15 лет назад «Дом-2»
Валерия восхитила подписчиков Instagram необычным
Ирина Агибалова удивила подписчиков резкой
Просмотреть все новости