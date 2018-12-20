АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психолог: Для счастья в отношениях необходима общая цель
EUR 76.47 USD 67.11
Курс валют на 20.12.2018

Звезда «Дома-2» Розалия Райсон заявила, что Ольгу Сударкину «крышует» руководство проекта

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Розалия Райсон в очередном прямом эфире рассказала, что за кадром вытворяла бывшая ее коллега по съемочной площадке – Ольга Сударкина, а также пояснила, кто скандалистку «крышует» на реалити-шоу.

Довольно быстро Ольга на телестройке «Дом-2» заработала себе не самую лучшую репутацию. Ведь по факту Сударкина даже не стремится отыскать в Периметре свою вторую половинку и построить отношения, однако она то и дело становится участницей самых жестоких скандалов и потасовок.

Звезда «Дома-2» Розалия Райсон заявила, что Ольгу Сударкину «крышует» руководство проекта

Многие телезрители реалити хорошо помнят драку Ольги и Натальи Игруновой, после которой вторая попала в больницу, где ей сделали очень серьезную операцию на глазах. Впрочем, даже тогда Сударкину не отправили за ворота, что очень возмущает поклонников шоу до сих пор.

И вот вчера экс-звезда «Дома-2» Розалия решила пояснить зрителям, почему скандалистку по-прежнему держат в Периметре. Райсон вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором принялась расставлять все точки над «ё».

Звезда «Дома-2» Розалия Райсон заявила, что Ольгу Сударкину «крышует» руководство проекта

По словам Розалии, Ольга с первого дня своего нахождения на проекте выполняет все команды руководства реалити-шоу. Сударкина не по своей воле влезает в те или иные скандалы или создает провокации. Впрочем, свою потасовку с участницей и стычку с Евгением Ромашовым Райсон приписывает именно девушке.

Также экс-участница «Дома-2» добавила, что общается с Натальей Игруновой, которая намерена, несмотря на то, что Сударкину продолжают «крышевать» организаторы проекта, довести дело до суда.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Регина Тодоренко через две недели после рождения
Андрей Черкасов уверен, что Влад Кадони
В Сети появились снимки нового смартфона OnePlus 7
«Дом-2»: Елена Баранова, узнав о предательстве
Жительница Москвы решила взять кредит на миллион
Сандра Баллок рассказала о тяжелых потерях
Владелица отеля Luxico назвала самые безумные
Экс-супруга Дмитрия Тарасова Оксана пожаловалась,
Уфолог нашел Ноев ковчег на поверхности Марса
Путин: Попытки решить политические проблемы
Звезда «Дома-2» Розалия Райсон заявила, что Ольгу
Биохакер вколол себе ДНК с текстом Корана и Библии
Краснодарские и сочинские лжеврачи заработали на
Смартфон Nokia 9 PureView успешно прошёл
Ксению Бородину заподозрили в использовании
Все права на произведения Евгения Осина получит
79-летний отец Александра Малинина умер, не
Александра Черно заявила, что ее свадебный торт
"Авилон" принимает предоплату на премиальный
На пресс-конференции Путина аккредитовано
Юлия Михальчик рассказала об отношениях с
Правила пребывания жителей Донбасса в России
Легендарная поп-певица Мадонна показала
Ольга Бузова заявила, что намерена «сводить с
Турчинов объяснил, почему военное положение в
Игровая мышь Cougar Minos XT получила
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева чуть опозорилась
Экспериментальное купе Daihatsu Copen Coupe
Светлана Лобода заинтриговала подписчиков новым
Путин и Пугачёва навестили Галину Волчек во время
Просмотреть все новости