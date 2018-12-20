Звезда «Дома-2» Розалия Райсон заявила, что Ольгу Сударкину «крышует» руководство проекта





Довольно быстро Ольга на телестройке «Дом-2» заработала себе не самую лучшую репутацию. Ведь по факту Сударкина даже не стремится отыскать в Периметре свою вторую половинку и построить отношения, однако она то и дело становится участницей самых жестоких скандалов и потасовок.Многие телезрители реалити хорошо помнят драку Ольги и Натальи Игруновой, после которой вторая попала в больницу, где ей сделали очень серьезную операцию на глазах. Впрочем, даже тогда Сударкину не отправили за ворота, что очень возмущает поклонников шоу до сих пор.И вот вчера экс-звезда «Дома-2» Розалия решила пояснить зрителям, почему скандалистку по-прежнему держат в Периметре. Райсон вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором принялась расставлять все точки над «ё».По словам Розалии, Ольга с первого дня своего нахождения на проекте выполняет все команды руководства реалити-шоу. Сударкина не по своей воле влезает в те или иные скандалы или создает провокации. Впрочем, свою потасовку с участницей и стычку с Евгением Ромашовым Райсон приписывает именно девушке.Также экс-участница «Дома-2» добавила, что общается с Натальей Игруновой, которая намерена, несмотря на то, что Сударкину продолжают «крышевать» организаторы проекта, довести дело до суда.