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Все права на произведения Евгения Осина получит его дочь Агния

Известный российский продюсер, создатель популярной в 90-х годах группы «Ласковый май» Андрей Разин, на прошедшей на днях пресс-конференции сообщил, все права на произведения Евгения Осина будут переданы его дочери Агнии. Процесс передачи уже начат, и в течение полугода девушка станет единственным правообладателем песен знаменитого отца.

Все права на произведения Евгения Осина получит его дочь Агния

Недавно на своей странице в социальной сети Instagram Андрей Разин разместил ролик с одним из последних телефонных разговоров Осина с дочерью, в котором певец говорит, всё своё наследие он хочет оставить Агнии, своей единственной дочери. Кроме того, Разин рассказал, в будущем году планируется концертный тур артистов, популярных в 90-е годы, и Агния примет участие в концертах, исполнив хиты своего отца.

Все права на произведения Евгения Осина получит его дочь Агния

Андрей Разин был одним из лучших друзей умершего в конце осени этого года исполнителя хита «Плачет девушка в автомате» Евгения Осина. Именно он организовал и оплатил похороны некогда знаменитого певца, умершего в одиночестве в своей огромной московской квартире.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:30

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