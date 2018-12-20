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Британская кошатница сколотила состояние на продаже грязных трусов и носков

Кошатница из Великобритании тратит деньги на бездомных животных, вырученные от продажи грязного белья и носков, а также собственной мочи. Кроме того, жительнице Британии регулярно переводят деньги незнакомые ей люди, она называет их «денежными рабами», получающими удовольствие от того, что их не замечает человек, которому они пожертвовали деньги.

Британская кошатница сколотила состояние на продаже грязных трусов и носков

Началось все с того, что 33-летней жительнице города Бристоль, использующей псевдоним Рейвен Никс, в Facebook предложили продать свое нижнее белье за 20 фунтов стерлингов (примерно 1680 рублей). После чего посыпались предложения от других фетишистов. Так, за пару трусов, которые она носила две недели, ей предложили 250 фунтов стерлингов или 21 000 рублей.

Помимо этого финансовую поддержку женщине обеспечивают «денежные рабы». По словам Рейвен Никс, она даже не знает, кто и откуда шлет деньги. Незнакомец прислал ей 200 фунтов и даже ничего не написал, для них это своего рода унижение, но оно доставляет им удовольствие. В год британка зарабатывает почти 60 000 фунтов стерлингов (более 5 млн рублей). Деньги она тратит на бездомных животных и своих зверей.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:49

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