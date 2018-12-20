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Брэд Питт отпраздновал 55-летний юбилей вместе со своими детьми

Голливудский актёр Брэд Питт 18 декабря отпраздновал юбилейный, 55-й день рождения. Инсайдеры, приближённые к актёру сообщают, этот день стал самым счастливым в его жизни, так как в рамках недавно заключённого с экс-супругой Анджелиной Джоли мирового соглашения он имел возможность провести его со своими шестью детьми и чувствовал себя самым счастливым именинником на свете.

Брэд Питт отпраздновал 55-летний юбилей вместе со своими детьми

Бракоразводный процесс между двумя голливудскими звёздами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом рискует стать самым продолжительным и громким за всю историю Голливуда. Ещё в сентябре 2016 года Джоли подала заявление о расторжении брака, и только недавно супругам удалось заключить мировое соглашение в деле об опеке над детьми. При этом экс-супруга осталась не слишком довольной принятым решением, и планирует отомстить бывшему супругу.

Брэд Питт отпраздновал 55-летний юбилей вместе со своими детьми

Питт на сей раз оказался просто счастливчиком, он имел возможность провести целый день вместе со всеми шестью детьми на своей территории и без присутствия Джоли. Инсайдеры сообщают, для отца это был самый лучший подарок к дню рождения, теперь он ожидает новогодних праздников и следующей встречи с многочисленными наследниками.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:00

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