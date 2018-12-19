АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: ДНК мужской спермы изменяется под воздействием каннабиса
EUR 75.78 USD 66.75
Курс валют на 19.12.2018

В США охотник стрелял в мужчину, которого спутал со снежным человеком

В США неизвестный охотник стрелял в мужчину из-за того, что спутал его со снежным человеком. Пострадавший на следующий день обратился к шерифу, но установить личность стрелка так и не удалось.

В США охотник стрелял в мужчину, которого спутал со снежным человеком

В Хелене, расположенной в центре американского штата Монтана, неизвестный охотник перепутал мужчину, прогуливающегося по Северным холмам, со снежным человеком, после чего начал стрелять из ружья. Испуганный местный житель некоторое время укрывался от стрельбы, после чего смог подойти к обидчику и поинтересоваться, в чём же причина такого поведения. Тот, как пояснил на следующий день шерифу пострадавший, совершенно без эмоций выпалил, что спутал его со снежным человеком, а для предотвращения подобных ситуаций посоветовал в следующий раз надевать на себя светящийся оранжевый жилет.

Запомнить лицо стрелка мужчине так и не удалось. Он смог сообщить шерифу округа Льюис-энд-Кларк лишь то, что неизвестный охотник после стрельбы сразу же уехал с места инцидента на автомобиле марки Ford чёрного цвета.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия / Авторские новости / Другое
Добавил: Oksana Сегодня, 18:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Пуговка" из "Папиных дочек" Катя Старшова
Экс-звезда «Дома-2» Либерж Кпадону готовится к
Учёные: ДНК мужской спермы изменяется под
Учёные нашли загадочную причину изменений климата
На «Доме-2» появился новый антигерой - Юлия
В США охотник стрелял в мужчину, которого спутал
Андрея Аршавина заметили на ночной прогулке по
Эмма Стоун снялась в новом клипе Пола Маккартни о
Уфологи обнаружили загадочные круги в высохшем
Учёные обеспокоены уровнем метилртути в
ГМО-бактерии ВМФ США будут искать подводные лодки
Фон с фотографии искусственный интеллект удаляет
Ольга Бузова на фото в Instagram обнажилась со
Ученые обнаружили ДНК вымерших рыжих волков на
Исследование: Ген кролика улучшает очищающие
Участники "Битвы экстрасенсов" рассказали,
Уфолог заметил два НЛО над Аляской
Учёные: Танцы помогут пожилым людям сохранить
Последнему настольному компьютеру Mac Pro от
Александра Бортич подтвердила свой роман с сыном
Учёные научились перерабатывать старую одежду в
Актёрская игра Кристины Орбакайте в спектакле
ViewSonic представила монитор игровой монитор
Ида Галич рассказала в Instagram о чувствах
Астроном обнаружил НЛО у поверхности Луны
Юлия Барановская рассказала, что больше всего
Экс-участники «Дома-2» Богдана Николенко и
В Италии готовят план эвакуации на случай
Белоруссия прикрыла поставку фальшивых долларов
Компания MINI представила обновлённые хэтчбек и
Просмотреть все новости