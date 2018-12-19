В США охотник стрелял в мужчину, которого спутал со снежным человеком





В Хелене, расположенной в центре американского штата Монтана, неизвестный охотник перепутал мужчину, прогуливающегося по Северным холмам, со снежным человеком, после чего начал стрелять из ружья. Испуганный местный житель некоторое время укрывался от стрельбы, после чего смог подойти к обидчику и поинтересоваться, в чём же причина такого поведения. Тот, как пояснил на следующий день шерифу пострадавший, совершенно без эмоций выпалил, что спутал его со снежным человеком, а для предотвращения подобных ситуаций посоветовал в следующий раз надевать на себя светящийся оранжевый жилет.Запомнить лицо стрелка мужчине так и не удалось. Он смог сообщить шерифу округа Льюис-энд-Кларк лишь то, что неизвестный охотник после стрельбы сразу же уехал с места инцидента на автомобиле марки Ford чёрного цвета.