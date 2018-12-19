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Учёные: Танцы помогут пожилым людям сохранить ежедневную активность

Учёные из Токио доказали, что регулярные танцы помогут пожилым людям сохранить не только физическую форму, но также ежедневную активность и энергию. Новое исследование специалисты провели с привлечением более тысячи женщин-добровольцев преклонного возраста.

Учёные: Танцы помогут пожилым людям сохранить ежедневную активность

Учёные из Института геронтологии в Токио провели интересное исследование, результаты которого показали, что только регулярные танцы, а не какие-либо другие виды физических упражнений, помогают пожилым людям справляться с ежедневными задачами, сохранять при этом активность и энергию. Поводом для проведения научной работы стало известное утверждение, что для нормальной жизнедеятельности человек должен иметь достаточно сил, чтобы самостоятельно справиться с такими базовыми потребностями, как передвижение или ходьба, приём пищи, личная гигиена и переодевание. Эксперты решили более детально изучить причины и способы борьбы с невозможностью некоторых людей выполнять всё это самостоятельно в пожилом возрасте.

В исследовании приняли участие более 1 тысячи японских женщин, которые изначально прошли собеседование, анкетирование, что позволило учёным понять, как именно они жили до эксперимента. В течение 8 лет, как показывают результаты проведённой работы, 130 респондентов (13%) утратили способность самостоятельно ходить, ухаживать за собой и принимать пищу без посторонней помощи. В их число вошли не только женщины, не уделяющие внимание физической активности вовсе, но и те, кто предпочёл ежедневно выполнять несложную гимнастику.

Сторонники танцев, не важно каких, регулярно позволяющие себе хотя бы несколько минут в день расслабиться дома под любимую музыку, оказались на 73% более здоровыми для выполнения базовых ежедневных задач. Таким образом учёные пришли к выводу, что именно танцы помогают пожилым людям сохранять не только жизненную энергию, но и активность.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 16:42

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