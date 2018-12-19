Учёные научились перерабатывать старую одежду в строительные материалы





Группа исследователей из Университета Южного Уэльса в Сиднее предложила свой собственный способ переработки старой одежды и текстиля в высококачественные строительные материалы. Учёные в результате своей работы смогли получить несколько образцов композитных изделий в виде шпона и отделки, выполненной в керамическом стиле. Также полученные стройматериалы уже прошли испытания на огнеупорность, прочность, водостойкость, гибкость и акустические способности, но официально нормативную оценку, как отдельный вид материалов пока не получили.Группа специалистов во главе с профессором Центра исследований и технологий устойчивых материалов UNSW провели научное реформирование общих отходов с использованием прототипа , разработанного для лабораторной «зелёной микроорганизации», которая будет запущена только в 2019 году. Автор исследования рассказала, что благодаря новому способу переработки старой одежды и текстиля в высококачественные строительные материалы, появляется также и новый вид утилизации отходов, который подразумевает под собой не только безопасную переработку, но и показывает высокую доходность за счёт получения качественных материалов из малоценных вещей.