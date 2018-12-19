АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Ген кролика улучшает очищающие свойства комнатных растений
EUR 75.78 USD 66.75
Курс валют на 19.12.2018

Учёные научились перерабатывать старую одежду в строительные материалы

Учёные нашли способ перерабатывать старую одежду и текстиль в высококачественные строительные материалы. Первые успешные испытания полученного материала прошли в Университете Южного Уэльса в Сиднее.

Учёные научились перерабатывать старую одежду в строительные материалы

Группа исследователей из Университета Южного Уэльса в Сиднее предложила свой собственный способ переработки старой одежды и текстиля в высококачественные строительные материалы. Учёные в результате своей работы смогли получить несколько образцов композитных изделий в виде шпона и отделки, выполненной в керамическом стиле. Также полученные стройматериалы уже прошли испытания на огнеупорность, прочность, водостойкость, гибкость и акустические способности, но официально нормативную оценку, как отдельный вид материалов пока не получили.

Группа специалистов во главе с профессором Центра исследований и технологий устойчивых материалов UNSW провели научное реформирование общих отходов с использованием прототипа , разработанного для лабораторной «зелёной микроорганизации», которая будет запущена только в 2019 году. Автор исследования рассказала, что благодаря новому способу переработки старой одежды и текстиля в высококачественные строительные материалы, появляется также и новый вид утилизации отходов, который подразумевает под собой не только безопасную переработку, но и показывает высокую доходность за счёт получения качественных материалов из малоценных вещей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука / Авторские новости / Другое
Добавил: Oksana Сегодня, 16:17

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фон с фотографии искусственный интеллект удаляет
Ольга Бузова на фото в Instagram обнажилась со
Ученые обнаружили ДНК вымерших рыжих волков на
Исследование: Ген кролика улучшает очищающие
Участники "Битвы экстрасенсов" рассказали,
Уфолог заметил два НЛО над Аляской
Учёные: Танцы помогут пожилым людям сохранить
Последнему настольному компьютеру Mac Pro от
Александра Бортич подтвердила свой роман с сыном
Семью Запашных заподозрили в финансовых нарушениях
Учёные научились перерабатывать старую одежду в
Актёрская игра Кристины Орбакайте в спектакле
ViewSonic представила монитор игровой монитор
Ида Галич рассказала в Instagram о чувствах
Астроном обнаружил НЛО у поверхности Луны
Юлия Барановская рассказала, что больше всего
Экс-участники «Дома-2» Богдана Николенко и
В Италии готовят план эвакуации на случай
Белоруссия прикрыла поставку фальшивых долларов
Компания MINI представила обновлённые хэтчбек и
Студия Marvel планирует отправить героев кино
Либерж Кпадону отказалась от новогодних съемок в
Артем Сорока встретит Новый Год с Ириной Пинчук
Ученые: Плавание и прогулки снижают давление не
"Дай Боже сил на этот вечер": Алле Пугачёвой
Ольга Бузова и Ксения Бородина в шутку сцепились
Андрей Малахов рассказал, почему помог Дане
Вячеслав Зайцев посетовал на финансовый кризис
Клавиатура Google Gboard поддерживает 500 языков
Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей купила в
Просмотреть все новости