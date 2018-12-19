АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Звезды, решившие завести экзотических питомцев
EUR 75.78 USD 66.75
Курс валют на 19.12.2018

Ученые объяснили эффект "иллюзии контроля"

Ученые из Йельского университета (США) смогли изучить такое когнитивное искажение как эффект "иллюзии контроля". Психологи рассказали, что такой термин применяется в ситуации, когда человек уверен в полном контроле происходящего.

Ученые объяснили эффект "иллюзии контроля"

Людям свойственно контролировать все, что происходит в их жизни, включая эмоции, чувства, собственные действия. Однако иногда индивид желает осуществлять контроль и над внешними событиями, на которые повлиять порой невозможно.

У многих часто возникает ошибочное ощущение, что все - под контролем. И это относится как к внешним, так и внутренним факторам. Такое явление психологи называют когнитивным искажением, более известным как "иллюзия контроля". Автором этого термина считается Эллен Лангер, профессор психологии. Исследовательница выяснила, что иллюзия возможна, если "ожидаемая вероятность" собственного успеха неадекватно выше реально объективной. По мнению Лангер, люди с "иллюзией контроля" не учитывают таких факторов как случайность и навыки, и уверены, что могут влиять на них.

Другие психологи подтвердили предположение Эллен Лангер, отметив, что несмотря на обстоятельства больше зависящие от навыков индивида, существенную роль играет случай. Ученые провели ряд экспериментов, согласно которым, появление такого когнитивного искажения зависит от уверенности в успехе, знакомства с другим "контролирующим все" человеком, стремления к контролю.

Ученые объяснили эффект "иллюзии контроля"

Феномен "иллюзии контроля" - это также один из видов позитивного мышления, утверждают психологи. Поэтому, если создается впечатление, что все находится под контролем, беспокоиться не стоит.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жена звезды «Дома-2» Николая Должанского
Кинокритики назвали лучшие российские сериалы года
Жизнь Влада Соколовского полностью изменилась
Mahindra объявила о дебюте кроссовера Inferno и
Свадьба Майи Донцовой и Алексея Купина переносится
Игорь Николаев поздравил с новосельем дочь поэта
Лолите Милявской предъявили долг по коммунальным
В Москве двое мужчин украли из метро букву «М»
Квартира победителя конкурса «Человек года 2018»
Беременная Виктория Лопырева призналась, что ей
Спортивный электрокар Qiantu будут выпускать в США
Ученые объяснили эффект "иллюзии контроля"
Комик обнажился ради пародии на снимок Дженнифер
Наталья Штурм не одобрила критику Владимира
Андрей Малахов "обалдел" от тайного смысла в
На Марсе обнаружена гигантская древняя пирамида
Юлианна Караулова призналась, что всегда
Стало известно об измене Ольги Бузовой
Спустя 5 лет после комы Михаэль Шумахер стал
Виктория Боня заявила в интервью, что больше не
Принц Уильям не может простить отцу детские
Бывшая девушка Дмитрия Дмитренко Ксения наложила
Honor View 20 оснащен аккумулятором на 4000 мА•ч
Власти китайского города Ланфан запретили
Mazda увеличила ноябрьские продажи в России на 19%
Ясновидящая Галина Янко предрекла ухудшение
Ученые: Из-за глобального потепления на планете
Загадочные "глаза" в небе над Швецией вызвали
Ксения Бородина в Instagram рассказала, как ей
Двое из трех россиян ностальгируют по временам
Просмотреть все новости