Ученые объяснили эффект "иллюзии контроля"





Людям свойственно контролировать все, что происходит в их жизни, включая эмоции, чувства, собственные действия. Однако иногда индивид желает осуществлять контроль и над внешними событиями, на которые повлиять порой невозможно.У многих часто возникает ошибочное ощущение, что все - под контролем. И это относится как к внешним, так и внутренним факторам. Такое явление психологи называют когнитивным искажением, более известным как "иллюзия контроля". Автором этого термина считается Эллен Лангер, профессор психологии. Исследовательница выяснила, что иллюзия возможна, если "ожидаемая вероятность" собственного успеха неадекватно выше реально объективной. По мнению Лангер, люди с "иллюзией контроля" не учитывают таких факторов как случайность и навыки, и уверены, что могут влиять на них.Другие психологи подтвердили предположение Эллен Лангер, отметив, что несмотря на обстоятельства больше зависящие от навыков индивида, существенную роль играет случай. Ученые провели ряд экспериментов, согласно которым, появление такого когнитивного искажения зависит от уверенности в успехе, знакомства с другим "контролирующим все" человеком, стремления к контролю.Феномен "иллюзии контроля" - это также один из видов позитивного мышления, утверждают психологи. Поэтому, если создается впечатление, что все находится под контролем, беспокоиться не стоит.