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Стало известно об измене Ольги Бузовой

В социальных сетях появилось подтверждение тому, что новоиспеченная артистка Ольга Бузова в свое время тоже изменяла возлюбленным.

Многие поклонники Бузовой помнят, как Ольга во всеуслышание рассказывала о том, как ее бывший супруг Дмитрий Тарасов не только выгнал ее из своего загородного особняка без копейки в кармане, но и изменял ей. Тогда знаменитость еще подчеркивала, что никогда не предавала своих избранников и всегда хранила им верность.

Стало известно об измене Ольги Бузовой

Впрочем, как выяснилось, и за Бузовой есть немало грешков, которым появилось подтверждение. Оказывается, что когда Ольга еще находилась на реалити-шоу в качестве участницы, а не его ведущей и продолжительное время играла в любовь с Романом Третяковым, она уже встречалась с московским бизнесменом Тимофеем Майоровым.

Об этом сообщил бывший участник телестройки Рустам Солнцев, который разместил у себя на страничке в Instagam довольно интересный видеоролик. На записи запечатлена прощальная сцена Ольги и Романа. По словам шоумена, эту сцену пришлось переснимать три раза, так как Бузовой никак не удавалось выдавить из себя слезу.

Стало известно об измене Ольги Бузовой

Также Солнцев подчеркнул, что на Третякова Бузовой в тот момент уже было все равно, поэтому он не понимает, зачем «бедняжечке» нужно было так убиваться на камеру.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:39

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