Стало известно об измене Ольги Бузовой

Многие поклонники Бузовой помнят, как Ольга во всеуслышание рассказывала о том, как ее бывший супруг Дмитрий Тарасов не только выгнал ее из своего загородного особняка без копейки в кармане, но и изменял ей. Тогда знаменитость еще подчеркивала, что никогда не предавала своих избранников и всегда хранила им верность.Впрочем, как выяснилось, и за Бузовой есть немало грешков, которым появилось подтверждение. Оказывается, что когда Ольга еще находилась на реалити-шоу в качестве участницы, а не его ведущей и продолжительное время играла в любовь с Романом Третяковым, она уже встречалась с московским бизнесменом Тимофеем Майоровым.Об этом сообщил бывший участник телестройки Рустам Солнцев, который разместил у себя на страничке в Instagam довольно интересный видеоролик. На записи запечатлена прощальная сцена Ольги и Романа. По словам шоумена, эту сцену пришлось переснимать три раза, так как Бузовой никак не удавалось выдавить из себя слезу.Также Солнцев подчеркнул, что на Третякова Бузовой в тот момент уже было все равно, поэтому он не понимает, зачем «бедняжечке» нужно было так убиваться на камеру.