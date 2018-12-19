Honor View 20 оснащен аккумулятором на 4000 мА•ч





Смартфон строится на однокристальном чипе HiSilicon Kirin 980, созданном по семи-нанометровому процессу. Новый девайс будет оснащен технологией Link Turbo, основной встроенной камерой, у которой главный модуль 48 Мп, а также будет иметь поддержку быстрой подзарядки.Работа нового устройства обеспечивается системой ОС Android 9.0 Pie с интерфейсом EMUI 9. Анонсирование телефона производства Honor модели View 20, другое название V20, которая оснащена батареей на 4000 мА•ч, предварительно запланировано на 26 декабря 2018 года. Выход смартфона в продажу обещают в январе 2019-го.