Honor View 20 оснащен аккумулятором на 4000 мА•ч
Дочерний бренд Honor от компании Huawei продемонстрировал очередную особенность нового телефона View 20. Новинка, если полагаться на тизерную рекламу, будет оснащена аккумулятором на 4000 мА•ч.
Смартфон строится на однокристальном чипе HiSilicon Kirin 980, созданном по семи-нанометровому процессу. Новый девайс будет оснащен технологией Link Turbo, основной встроенной камерой, у которой главный модуль 48 Мп, а также будет иметь поддержку быстрой подзарядки.
Работа нового устройства обеспечивается системой ОС Android 9.0 Pie с интерфейсом EMUI 9. Анонсирование телефона производства Honor модели View 20, другое название V20, которая оснащена батареей на 4000 мА•ч, предварительно запланировано на 26 декабря 2018 года. Выход смартфона в продажу обещают в январе 2019-го.
Смартфон строится на однокристальном чипе HiSilicon Kirin 980, созданном по семи-нанометровому процессу. Новый девайс будет оснащен технологией Link Turbo, основной встроенной камерой, у которой главный модуль 48 Мп, а также будет иметь поддержку быстрой подзарядки.
Работа нового устройства обеспечивается системой ОС Android 9.0 Pie с интерфейсом EMUI 9. Анонсирование телефона производства Honor модели View 20, другое название V20, которая оснащена батареей на 4000 мА•ч, предварительно запланировано на 26 декабря 2018 года. Выход смартфона в продажу обещают в январе 2019-го.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:05