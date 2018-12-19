Евгений Петросян преподнес Ольге Бузовой райский фрукт
Ведущая из "Дома-2" Ольга Бузова пробилась на федеральный канал и теперь порадует поклонников своим присутствием в новогоднюю ночь.
Популярная певица вместе с известным юмористом Евгением Петросяном на телеканале "Россия" будут вести "Голубой огонек".
Злые языки утверждают, что именно Петросян стал очередным покровителем девушки из телестройки. Кстати, по сценарию новогоднего выпуска, Ольга с престарелым юмористом будут изображать Еву и Адама.
Надо отметить, что Евгений Ваганович преподнес Оле первый подарок - райский фрукт. Это неувядающий артист выложил у себя в Stories Instagram.
Многочисленные фолловеры полагают, что здесь что-то кроется? и подозревают, что у Петросяна и Бузовой роман.
Популярная певица вместе с известным юмористом Евгением Петросяном на телеканале "Россия" будут вести "Голубой огонек".
Злые языки утверждают, что именно Петросян стал очередным покровителем девушки из телестройки. Кстати, по сценарию новогоднего выпуска, Ольга с престарелым юмористом будут изображать Еву и Адама.
Надо отметить, что Евгений Ваганович преподнес Оле первый подарок - райский фрукт. Это неувядающий артист выложил у себя в Stories Instagram.
Многочисленные фолловеры полагают, что здесь что-то кроется? и подозревают, что у Петросяна и Бузовой роман.