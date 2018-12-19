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Евгений Петросян преподнес Ольге Бузовой райский фрукт

Ведущая из "Дома-2" Ольга Бузова пробилась на федеральный канал и теперь порадует поклонников своим присутствием в новогоднюю ночь.

Популярная певица вместе с известным юмористом Евгением Петросяном на телеканале "Россия" будут вести "Голубой огонек".

Евгений Петросян преподнес Ольге Бузовой райский фрукт

Злые языки утверждают, что именно Петросян стал очередным покровителем девушки из телестройки. Кстати, по сценарию новогоднего выпуска, Ольга с престарелым юмористом будут изображать Еву и Адама.

Надо отметить, что Евгений Ваганович преподнес Оле первый подарок - райский фрукт. Это неувядающий артист выложил у себя в Stories Instagram.

Многочисленные фолловеры полагают, что здесь что-то кроется? и подозревают, что у Петросяна и Бузовой роман.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:06

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