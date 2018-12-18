Наталью Водянову высмеяли подписчики за поедание спагетти на улице
Знаменитая российская модель Наталья Водянова в своем блоге Instagram показала снимок, где ест спагетти прямо на улице. Поклонники не поверили, что знаменитость питается таким дешевым продуктом.
Наталья Водянова уже давно не живет на территории РФ, со своей семьей она перебралась в столицу моды, Париж. Не так давно она объявила о старте новой благотворительной программы, которая пройдет в Италии. Ради шутки она показала снимок, где ест национальную еду этой страны на улице, присев на невысокий бордюр фонтана. А в комментариях написала: «Это лучший способ начать разогрев».
Читатели блога Водяновой стали шутить на счет ее выбора блюда, мол, такая знаменитость не может кушать «простую» еду. Некоторые усомнились в правдивости фотографии, поскольку, как известно модели не едят макароны. Однако нашлись и защитники: «Вот это генетика. Родить пятерых детей, лопать макароны, и быть стройной, как лань! Вот это счастье».
Наталья Водянова уже давно не живет на территории РФ, со своей семьей она перебралась в столицу моды, Париж. Не так давно она объявила о старте новой благотворительной программы, которая пройдет в Италии. Ради шутки она показала снимок, где ест национальную еду этой страны на улице, присев на невысокий бордюр фонтана. А в комментариях написала: «Это лучший способ начать разогрев».
Читатели блога Водяновой стали шутить на счет ее выбора блюда, мол, такая знаменитость не может кушать «простую» еду. Некоторые усомнились в правдивости фотографии, поскольку, как известно модели не едят макароны. Однако нашлись и защитники: «Вот это генетика. Родить пятерых детей, лопать макароны, и быть стройной, как лань! Вот это счастье».