Наталью Водянову высмеяли подписчики за поедание спагетти на улице

Наталья Водянова уже давно не живет на территории РФ, со своей семьей она перебралась в столицу моды, Париж. Не так давно она объявила о старте новой благотворительной программы, которая пройдет в Италии. Ради шутки она показала снимок, где ест национальную еду этой страны на улице, присев на невысокий бордюр фонтана. А в комментариях написала: «Это лучший способ начать разогрев».Читатели блога Водяновой стали шутить на счет ее выбора блюда, мол, такая знаменитость не может кушать «простую» еду. Некоторые усомнились в правдивости фотографии, поскольку, как известно модели не едят макароны. Однако нашлись и защитники: «Вот это генетика. Родить пятерых детей, лопать макароны, и быть стройной, как лань! Вот это счастье».