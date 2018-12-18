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"ЭкзоМарс-2020" займется поисками следов жизни на Красной планете

Группа российских и европейских ученых готовится к проекту "ЭкзоМарс-2020". Миссии предстоит нелегкое задание после приземления зонда Pascal на Марсе, а именно - поиски следов жизни на Красной планете.

"ЭкзоМарс-2020" займется поисками следов жизни на Красной планете

Для того, чтобы научный комплекс успешно приземлился на поверхность Марса, специалистам необходимо собрать межпланетную автоматическую станцию, оборудованную десантными перелетными модулями. В составе зонда будет находиться посадочная платформа отечественного производства и сам Pascal.

Оборудование марсохода получит 9 научных аппаратов. Один из них, получивший название ISEM, позволит анализировать минеральный состав планеты. С помощью других приборов можно осуществлять поиски жидкости и водосодержащие элементы под грунтовой поверхностью. Для этого объекту предстоит преодолевать дистанцию в несколько километров.

Исследовательская система предположительно стартует в 2020 году, а на Марсе миссия должна оказаться через год. Сейчас специалисты активно готовятся к грядущему научному прорыву. В начале декабря российские эксперты занялись тестированием макета устройства на вибрационную и динамическую прочность.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:30

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