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Миллионер из Китая разбросал с крыши 100 миллионов долларов и был арестован

Китайский миллионер Вон Чхин Кхит (Wong Ching Kit) разбросал с крыши 100 млн гонконгских долларов (852 млн рублей) в самом бедном районе Гонконга. За этот поступок молодой человек был арестован.

Миллионер из Китая разбросал с крыши 100 миллионов долларов и был арестован

Вон Чхин Кхит так же известен как «Молодой мастер монет» в прошлую субботу устроил ажиотаж среди жителей одного из самых бедных районов города, сбросив с крыши высотки 100 млн гонконгских долларов. Среди людей началась паника и давка, каждый пытался собрать как можно больше купюр. Молодой человек сообщил, что «грабит богатых, чтобы помогать бедным», а так же «чувствует себя обязанным рассказать людям о биткоинах». Местная полиция приняла решение арестовать миллионера, а все собранные деньги должны быть доставлены жителями в полицейский участок.

Местные СМИ сначала сообщили, что 24–летний Вон Чхин Кхит является биткоин-миллионером, но президент биткоин-ассоциации Гонконга назвал его «владельцем финансовой пирамиды». Также есть информация, что 6 лет назад молодой человек обвинялся в воровстве телефонов. Его вина, к слову, была доказана.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:58

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