Renault увеличила продажи в России на 6 %





В ноябре автомашин марки Renault было реализовано на российских рынках 13517 штук, а это на один процент больше, чем в ноябре 2017 года. На данный момент в России продано 128965 автомобилей, и этот показатель на шесть процентов превышает показатели прошлого года.На сегодняшний день, по данным Ассоциации европейского бизнеса, доля марки на рынке России составляет 7,9%.Лидерскую позицию по потребительскому спросу из представителей моделей Renault в стране занимает кроссовер Duster с показателем в продажах 3618 штук, второе место занял автомобиль хэтчбек Sandero, набравший 3542 потребителей. Закрывает тройку лидеров седан Logan - 3263 единицы проданного товара.Заметим, что показатели в продаже кроссовера Kaptur упали на три процента по сравнению с предыдущим годом.По сообщению профессионалов в области аналитики и статистики из компании «АВТОСТАТ» в этом месяце в России запущена продажа нового кросс-седана Logan Sterway, а также обновленного Sandero Sterway.