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Renault увеличила продажи в России на 6 %

За прошедшие одиннадцать месяцев 2018 года представители Renault в России увеличили продажи автомобилей на 6 % по сравнению с прошлым годом. По результатам реализаций марка вышла на четвертое место среди всех производителей авто в стране.

Renault увеличила продажи в России на 6 %

В ноябре автомашин марки Renault было реализовано на российских рынках 13517 штук, а это на один процент больше, чем в ноябре 2017 года. На данный момент в России продано 128965 автомобилей, и этот показатель на шесть процентов превышает показатели прошлого года.

На сегодняшний день, по данным Ассоциации европейского бизнеса, доля марки на рынке России составляет 7,9%.

Лидерскую позицию по потребительскому спросу из представителей моделей Renault в стране занимает кроссовер Duster с показателем в продажах 3618 штук, второе место занял автомобиль хэтчбек Sandero, набравший 3542 потребителей. Закрывает тройку лидеров седан Logan - 3263 единицы проданного товара.

Заметим, что показатели в продаже кроссовера Kaptur упали на три процента по сравнению с предыдущим годом.

По сообщению профессионалов в области аналитики и статистики из компании «АВТОСТАТ» в этом месяце в России запущена продажа нового кросс-седана Logan Sterway, а также обновленного Sandero Sterway.



 
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Экономика
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:38

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