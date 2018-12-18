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Россия готовит крупномасштабные стратегические учения в Арктике

Россия готовит в Арктике крупномасштабные стратегические учения «Центр-2019». Местом проведения маневров станет территория от Новой Земли до Новосибирских островов, о чем сообщают «Известия».

Россия готовит крупномасштабные стратегические учения в Арктике

Подготовку к учениям «Центр-2019», запланированным на август-сентябрь следующего года, начало объединенное стратегическое командование «Север».

В рамках учений запланировано комплексное тестирование новой техники, разработанной и созданной специально для работы в суровых условиях Заполярья. Участниками маневров станут военнослужащие из двух арктических мотострелковых бригад. Предполагается задействование таких передовых вооружений, как системы ПВО «Тор-М2ДТ», «Панцирь-СА». Также в учениях будет использована бронетехника МТ-ЛБВ, БТР-82А,
боевые машины огневой поддержки и сопровождения «Торос», танк Т-80БВ, вездеходы ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ.

В «Центре-2019» покажут свои способности и корабли Северного моря, и атомные субмарины и морская авиация с привлечением береговых сил и ракетных комплексов «Бастион».



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:24

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