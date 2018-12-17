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В Великобритании обнаружили уникальную коллекцию следов динозавров

В Великобритании ученые обнаружили уникальную коллекцию следов динозавров разных видов. Научные сотрудники Кембриджского университета утверждают, что возраст 85 отпечатков - 100-145 млн лет.

В Великобритании обнаружили уникальную коллекцию следов динозавров

Удивительные отпечатки были найдены недалеко от города Гастингс, расположенного в Восточном Суссексе. Палеонтологи занимались раскопками с 2014 по 2018 год. Окаменелые следы вымерших гигантов имели размеры от 2 до 60 сантиметров. Эксперты полагают, что такие "знаки" могли оставить представители различных видов.

По словам ученых, данная коллекция является самой разнообразной и детальной коллекцией следов динозавров мелового периода на сегодняшний день. Среди окаменелостей оказались следы, принадлежащие травоядному игуанодону, анкилозавру, хищным тероподам, а также диплодоку и бронтозавру.
В Великобритании обнаружили уникальную коллекцию следов динозавров

Один из исследователей, Энтони Шиллито рассказал, что обычно во время раскопок удается получить только небольшие части окаменелостей, но они дают мало информации о жизни динозавров. Он полагает, что обнаруженные артефакты помогут пролить свет на историю существования животных.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:00

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