В Великобритании обнаружили уникальную коллекцию следов динозавров





Удивительные отпечатки были найдены недалеко от города Гастингс, расположенного в Восточном Суссексе. Палеонтологи занимались раскопками с 2014 по 2018 год. Окаменелые следы вымерших гигантов имели размеры от 2 до 60 сантиметров. Эксперты полагают, что такие "знаки" могли оставить представители различных видов.По словам ученых, данная коллекция является самой разнообразной и детальной коллекцией следов динозавров мелового периода на сегодняшний день. Среди окаменелостей оказались следы, принадлежащие травоядному игуанодону, анкилозавру, хищным тероподам, а также диплодоку и бронтозавру.Один из исследователей, Энтони Шиллито рассказал, что обычно во время раскопок удается получить только небольшие части окаменелостей, но они дают мало информации о жизни динозавров. Он полагает, что обнаруженные артефакты помогут пролить свет на историю существования животных.