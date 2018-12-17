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Галина Янко: «Андрей Малахов без работы не останется»

Знаменитый российский телеведущий Андрей Малахов на сегодняшний день подвержен давлению общественности за неоднозначную телепередачу «Прямой эфир». Группа актеров во главе с российской актрисой Марией Шукшиной собирают подписи, чтобы запретить данное шоу на государственном уровне. Однако ясновидящая Галина Янко предсказала скандальному ведущему взлет карьеры в 2019 году.
Галина Янко: «Андрей Малахов без работы не останется»
По словам Галины Янко, Андрей Малахов и в 2019 году будет подвержен козням со стороны завистников, но им не удастся лишить телеведущего работы. Более того, не исключено, что он сможет открыть еще одну программу. Янко отмечает, что Андрей Малахов будет обеспечен работой, тем более что ему неоднократно поступали предложения с зарубежных каналов.
Галина Янко: «Андрей Малахов без работы не останется»

Также экстрасенс приоткрыла завесу самой программы и рассказала, что внутри коллектива были конфликты, но такое встречается часто.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:53

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