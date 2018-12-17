Галина Янко: «Андрей Малахов без работы не останется»

По словам Галины Янко, Андрей Малахов и в 2019 году будет подвержен козням со стороны завистников, но им не удастся лишить телеведущего работы. Более того, не исключено, что он сможет открыть еще одну программу. Янко отмечает, что Андрей Малахов будет обеспечен работой, тем более что ему неоднократно поступали предложения с зарубежных каналов.