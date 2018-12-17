Ученые разработали сплав, похожий на металл адамантий из «Людей Икс»





По словам экспертов, металлический сплав MoSiBTiC, усиленный карбидом титана, молибденом, бором и кремнием, может выдержать температуру до 2912 градусов по Фаренгейту (1600 C°). Только в отличие от адамантия MoSiBTiC будет использоваться не в военных, а космических и энергетических технологиях.Так, MoSiBTiC планируют использовать при создании реактивных двигателей, газовых турбин, в системах преобразования энергии, автомобильной промышленности, при изготовлении силовых и двигательных установок в авиации.