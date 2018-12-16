Эксперты обнародовали основные способы взлома современных смартфонов





Wi-Fi, а также Bluetooth представляют собой хорошие каналы взлома. В данном случае может идти речь о любом из существующих процессов взлома. Метод подбора пароля хакеры использовали уже давно. Его реализуют ручным способом, а также за счёт специального софта. В данном случае также используют дешифраторы. Также пароль можно подсмотреть. Хакеры в данном случае для взлома применяют телевизор. Пользователем наносится графический ключ. При этом на дисплее остаются определённые отметины. Хакер, используя фотоаппарат и ретуширование, сможет завладеть нужными сведениями.Также при взломе можно использовать Touch ID. Для этого требуется получить снимок пальца, чтобы спокойно преодолеть инновационную защиту. Хакеры часто пользуются ошибками и уязвимостями. Например, речь идёт об «ошибке 53». В данном случае сломанное устройство владельцы отдавали в ремонт различным несертифицированным специалистам. Они для взлома нужной модели пользуются аппаратными, а также системными недочетами.