Ольга Бузова теперь предпочитает деловой образ интеллектуалки





Девушка решила побыть немного интеллектуалкой и надела в качестве аксессуара очки.Напомним, что Ольга Бузова, несмотря на то, что практически в идеале знает 5 языков, имеет 2 высших образования, никогда не славилась своим умом. Более того, все считали её "недалёкой" глупой блондинкой. Но конечно же нельзя отрицать того факта, что для того, чтобы заполучить такую популярность, девушке пришлось притворяться.Накануне, девушка выставила в своём Instagram фото, на котором главным аксессуаров в её looke были - очки. Возможно настало то самое время, когда все маски нужно снять.Многие подписчики сразу высмеяли ведущую "Дома-2" и попросили её очки снять, ведь "мозгов они ей не прибавят".Также Бузовой посоветовали пойти в другом направлении и просто начать читать книги, чтобы интеллект прибавился - так эффективнее, считают подписчики девушки.