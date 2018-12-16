АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Ольга Бузова теперь предпочитает деловой образ интеллектуалки

Знаменитая ведущая "Дома-2" Ольга Бузова совсем недавно предстала перед своими подписчиками в не совсем обычном для неё образе.

Девушка решила побыть немного интеллектуалкой и надела в качестве аксессуара очки.

Ольга Бузова теперь предпочитает деловой образ интеллектуалки

Напомним, что Ольга Бузова, несмотря на то, что практически в идеале знает 5 языков, имеет 2 высших образования, никогда не славилась своим умом. Более того, все считали её "недалёкой" глупой блондинкой. Но конечно же нельзя отрицать того факта, что для того, чтобы заполучить такую популярность, девушке пришлось притворяться.

Накануне, девушка выставила в своём Instagram фото, на котором главным аксессуаров в её looke были - очки. Возможно настало то самое время, когда все маски нужно снять.

Многие подписчики сразу высмеяли ведущую "Дома-2" и попросили её очки снять, ведь "мозгов они ей не прибавят".

Ольга Бузова теперь предпочитает деловой образ интеллектуалки

Также Бузовой посоветовали пойти в другом направлении и просто начать читать книги, чтобы интеллект прибавился - так эффективнее, считают подписчики девушки.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова показала ролики с пьяной Алианой
Мама Рапунцелей госпитализирована в больницу
Эксперт рассказал владельцам автомобилей о
Алёна Рапунцель считает себя идеальной девушкой
Ольга Бузова теперь предпочитает деловой образ
Ксения Собчак рассказала о месте женщины в семье
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева впервые
Гоша Куценко: «У меня 10-летний конфликт с
Автолюбители подали групповой иск в суд против
Ученые: Черный рис снижает уровень холестерина и
Ольга Бузова в трусах в Instagram устроила
Экс-возлюбленная Жидкова Лилия Соловьева
Huawei Mate 20 Pro занял первое место в рейтинге
Анна Семенович в Instagram рассказала о своем
Загадочный кратер на Google Earth может стать
Учёные: Вследствие глобального потепления земной
Мать Тимати Симона Юнусова в Instagram показала
Роза Сябитова призналась, что ей не «идет»
Ирина Горбачева побрилась налысо после развода с
Под Томском упал боевой вертолет Ми-8
iPhone 11 может оснащаться дополнительной
Екатерина Андреева во время посещения Большого
Виктория Боня в Instagram выложила обнаженное фото
Дочь Леонида Быкова в интервью рассказала о
Небольшая наклейка «Stixfresh» продлевает срок
Певица Варвара считает женский бокс красивым
Жители Норвегии запечатлели на камеру затмившую
Специалисты составили рейтинг дешевых авто для
Ученые рассказали о пользе веры в Бога
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова рассказали о
Просмотреть все новости