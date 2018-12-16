Гоша Куценко: «У меня 10-летний конфликт с руководством Первого канала»

Гоша Куценко признался, что профессия актера заканчивается в определенном возрасте, поскольку он решает многое. Однако в случае с самим героем «А поговорить?», работы его лишает не возраст, а затянувшийся на 10 лет конфликт с руководителями одного из самых рейтинговых каналов России. Актер уверен, что это стало причиной отсутствия предложений о съемках в сериалах и культовых кинолентах. А когда Куценко исполнилось 50, его не захотели показывать по телевизору. «А мне хотелось, чтобы меня поздравили у Урганта в программе, например. Так что у них я заблокирован» – подытожил актер. Что касается самого конфликта, то он сейчас уже и не вспомнит, с чего все началось.На сегодняшний день Гоша Куценко вынужден соглашаться на короткие роли, где практически отсутствует текст. Но он отмечает, что в его фильмографии достаточное количество ролей, которыми он может похвастаться. Также актер рассказал о своих планах на будущее. Сегодня он решил попробовать себя в качестве продюсера и режиссера, а еще Куценко начал петь и часто гастролирует по городам Российской Федерации.