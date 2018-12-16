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Загадочный кратер на Google Earth может стать доказательством существования “Зоны 51”

Исследователи в очередной раз сделали новое открытие во время просмотра Google Earth. Они обнаружили на картах загадочный кратер, который может стать доказательством существования “Зоны 51”.
Загадочный кратер на Google Earth может стать доказательством существования “Зоны 51”

Авторы опубликовали видео в Сети, отметив, что объект имеет необычную круглую форму. Он может быть отверстием для вентиляции или башней, скрывающейся под землей в кратере рядом с военной базой. После просмотра сюжета пользователи выразили разное мнение по такому поводу.

Некоторые лица считают, что это просто нефтяная скважина или помехи в оборудовании, случившиеся во время съемок. Приверженцы уфологов не сомневаются в реальности существования секретного объекта, ссылаясь на откровения ученого Боба Лазара, снявшего фильм о своей работе и экспериментах над пришельцами.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:57

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