Загадочный кратер на Google Earth может стать доказательством существования “Зоны 51”





Авторы опубликовали видео в Сети, отметив, что объект имеет необычную круглую форму. Он может быть отверстием для вентиляции или башней, скрывающейся под землей в кратере рядом с военной базой. После просмотра сюжета пользователи выразили разное мнение по такому поводу.Некоторые лица считают, что это просто нефтяная скважина или помехи в оборудовании, случившиеся во время съемок. Приверженцы уфологов не сомневаются в реальности существования секретного объекта, ссылаясь на откровения ученого Боба Лазара, снявшего фильм о своей работе и экспериментах над пришельцами.