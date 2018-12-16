Под Томском упал боевой вертолет Ми-8
Под Томском сегодня упал вертолет версии Ми-8. Информацию передали представители экстренных служб региона.
Боевая вертолёт пробовал совершить жесткую посадку, вследствие чего разбился во время выполнения маневров вблизи площадки Кедровка. На борту боевой машины находились вахтовики-нефтянники в количестве 22 человек. Как сообщает новостное издание «Слово и Дело», погибших среди экипажа не было. Однако некоторые люди получили различной тяжести травмы.
Этот вертолет Ми-8 находился во владении Ельцовского авиапредприятия. Первый полет модели был ещё в 1961 году.
Боевая вертолёт пробовал совершить жесткую посадку, вследствие чего разбился во время выполнения маневров вблизи площадки Кедровка. На борту боевой машины находились вахтовики-нефтянники в количестве 22 человек. Как сообщает новостное издание «Слово и Дело», погибших среди экипажа не было. Однако некоторые люди получили различной тяжести травмы.
Этот вертолет Ми-8 находился во владении Ельцовского авиапредприятия. Первый полет модели был ещё в 1961 году.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:03