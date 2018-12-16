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Певица Варвара считает женский бокс красивым

Известная российская певица Варвара всегда любила спорт, и не ленилась уделять ему как можно больше времени. Теперь в ее жизнь пришел фитнес-бокс. Этот вид спорта артистка считает красивым.
Певица Варвара считает женский бокс красивым
Варвара рассказала, что любит заниматься спортом даже на отдыхе, когда уезжает за город. Велосипед, лыжи зимой, йога и беговая дорожка, все это певице только в радость. Однако не так давно она открыла для себя бокс. Но это женский уровень и рассматривается как фитнес. По словам артистки, она долгое время наблюдала, как в спортзале другие девушки активно «избивали» боксерскую грушу и ей показалась это очень красивым. Договорившись с тренером Варвара, взяла несколько уроков. Певица рассматривает бокс как способ разнообразить привычные занятия фитнесом. Тем более что во время тренировки нагрузка распределяется ровно на все мышцы, что способствует приобретению подтянутого тела и красивых рельефных форм.
Певица Варвара считает женский бокс красивым

Варвара отметила, что спорт полезен для силы духа каждого человека, поскольку. Он заставляет преодолевать лень, делает его более выносливым и терпеливым. Что касается бокса, то он помогает выплеснуть весь негатив на грушу, который в себе держать не рекомендуется.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:00

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