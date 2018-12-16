Ученые: Переизбыток соли в организме вызывает ломкость костей
Австралийские ученые во главе с доцентом Эндрю Мерфи провели эксперимент с лабораторными мышами. Подопытные 12 недель ежедневно употребляли 12 грамм соли, после чего переизбыток вещества в организме вызвал ломкость костей.
В Институте сердца и диабета Бейкера команда ученых выяснила, что среднесуточная норма соли для человека является опасной для общего здоровья и состояния костей у лабораторных мышей. Оказалось, что злоупотребление солью может привести к переломам и трещинам. Иммунная система грызунов стала слишком активной, повысился уровень лейкоцитов, которые вырабатывали стволовые клетки селезенки. Из-за переизбытка соли в организме мыши, ее иммунная система практически начала поедать кости изнутри. А в стволовых клетках костного мозга обнаружились отверстия.
Полученные результаты очень обеспокоили авторов исследования, и они настоятельно рекомендуют людям сократить потребление соли хотя бы в два раза. Также в будущем возможно изобретение лекарственного средства, которое снизит зависимость от этой приправы.
В Институте сердца и диабета Бейкера команда ученых выяснила, что среднесуточная норма соли для человека является опасной для общего здоровья и состояния костей у лабораторных мышей. Оказалось, что злоупотребление солью может привести к переломам и трещинам. Иммунная система грызунов стала слишком активной, повысился уровень лейкоцитов, которые вырабатывали стволовые клетки селезенки. Из-за переизбытка соли в организме мыши, ее иммунная система практически начала поедать кости изнутри. А в стволовых клетках костного мозга обнаружились отверстия.
Полученные результаты очень обеспокоили авторов исследования, и они настоятельно рекомендуют людям сократить потребление соли хотя бы в два раза. Также в будущем возможно изобретение лекарственного средства, которое снизит зависимость от этой приправы.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:00