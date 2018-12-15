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В сервисе SQLite выявили новую уязвимость “Маггелан”, которая угрожает тысячам гаджетов

В сервисе SQLite была выявлена новая уязвимость “Маггелан”. По словам специалистов компании Tencent Blade, данная ошибка безопасности угрожает тысячам гаджетов.

В сервисе SQLite выявили новую уязвимость “Маггелан”, которая угрожает тысячам гаджетов


За счёт этой программы злоумышленники могут осуществлять запуск вредоносного кода на зараженном устройстве. Это провоцирует сбой программы либо утечку данных. Так как SQLite имеется во многих приложениях, данная уязвимость касается широкого спектра программного обеспечения. Данной уязвимостью хакеры могут пользоваться удаленно, например, если будет получен доступ к веб-браузеру. В особенности это касается Brave, Vivaldi, Opera, Google Chrome, Chromium. В Firefox отсутствует поддержка Web SQL, однако он тоже подвержен уязвимости, потому что поставляется с локальной информационной базой SQLite.

Специалисты отмечают, даже в случае выпуска командой SQLite исправления, многие приложения всё равно могут остаться уязвимыми на протяжении многих лет.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:37

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