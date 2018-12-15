Комету Виртанена можно будет увидеть в бинокль или небольшой телескоп 15 декабря





По словам астронома из Гарварда Мэттью Хольмана, вероятно, многие жители Земли даже не поймут, что стала свидетелями уникального явления. Комета Виртанена примет черты большой размытой кляксы, поскольку характерный пушистый хвост к моменту приближения у нее еще не появится.Небесное тело был назван в честь астронома Карла Виртанена, который открыл ее в 1948 году. Оно сближается с нашей планетой раз в 5,4 года.В 2018 году дистанция между этим небесным телом и Зеленой планетой составит 11 млн. км., что является рекордным показателем.Специалисты заявляют, что это явление не опасно для человечества, падение «косматой звезды» на нашу планету не произойдет. Минимальное расстояние до Земли, которое удастся достичь комете Виртанена, будет приблизительно в 30 раз больше, чем расстояние от нашей планеты до Луны.Хотя у небесного тела довольно маленькие габариты – всего 1,2 км., желающие смогут увидеть его в бинокль или небольшой телескоп. В случае, если таких оптических приборов в распоряжении любителей космоса не окажется, то можно воспользоваться собственным периферическим зрением.Ученые сообщают, что максимально к Земле «небесная гостья» приблизится в субботу в 22 часа 47 минут по московскому времени. Она будет доступна для наблюдения уже в половину шестого, а с неба над Россией она исчезнет около половины пятого воскресенья.