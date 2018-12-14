Салоны связи Tele2 оборудуют «умными» экранами





На интерактивных дисплеях отображается полезная для посетителей информация о продаваемых в салоне товарах, а управление дисплеями осуществляется через центральный офис. Также по информации сотрудников компании Tele2 сообщили о цветовых индикаторах на «умных» экранах с соответствующей маркировкой категорий продукции.Интерактивные дисплеи рассчитаны на помощь покупателям в поиске нужного товара, корректного и своевременного обновления цен. С первыми опытными образцами «умных» дисплеев можно ознакомиться в сервисном центре Comcity.