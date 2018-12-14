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Салоны связи Tele2 оборудуют «умными» экранами

Компания Tele2 установит в своих салонах связи интерактивные дисплеи. «Умные» экраны помогут покупателям определиться с выбором товара.

Салоны связи Tele2 оборудуют «умными» экранами

На интерактивных дисплеях отображается полезная для посетителей информация о продаваемых в салоне товарах, а управление дисплеями осуществляется через центральный офис. Также по информации сотрудников компании Tele2 сообщили о цветовых индикаторах на «умных» экранах с соответствующей маркировкой категорий продукции.

Интерактивные дисплеи рассчитаны на помощь покупателям в поиске нужного товара, корректного и своевременного обновления цен. С первыми опытными образцами «умных» дисплеев можно ознакомиться в сервисном центре Comcity.



 
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Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 20:28

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