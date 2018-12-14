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Анна Хилькевич поделилась в Instagram фрагментом видео с празднования дня рождения дочери

Сегодня в семье популярной актрисы из сериала «Универ» Анны Хилькевич и ее супруга, предпринимателя по имени Артур, отмечается знаменательное событие. Три года назад у пары родилась дочь, которую назвали Арианной.

Несмотря на то, что ребенок заболел простудой, звездная мама все же порадовала именинницу приятным сюрпризом. Фрагмент видеозаписи с торжества актриса опубликовала на своей странице в сети Instagram.

Анна Хилькевич поделилась в Instagram фрагментом видео с празднования дня рождения дочери

Во-первых, Анна Хилькевич украсила дом разными декорациями: флажками, воздушными шарами, серпантином. Во-вторых, она накрыла праздничный стол, для оформления которого использовала скатерть и посуду с мультипликационными героями. В-третьих, она пригласила аниматоров, переодетых в зайца и зайчиху. Таким образом, артистка порадовала Арианну веселым завтраком в компании пушистых зверьков в человеческий рост. Естественно, не обошлось и без подарков для малышки.

На видео отсутствует папа именинницы. Скорее всего, он уже уехал на работу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 19:08

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