Анна Хилькевич поделилась в Instagram фрагментом видео с празднования дня рождения дочери
Сегодня в семье популярной актрисы из сериала «Универ» Анны Хилькевич и ее супруга, предпринимателя по имени Артур, отмечается знаменательное событие. Три года назад у пары родилась дочь, которую назвали Арианной.
Несмотря на то, что ребенок заболел простудой, звездная мама все же порадовала именинницу приятным сюрпризом. Фрагмент видеозаписи с торжества актриса опубликовала на своей странице в сети Instagram.
Во-первых, Анна Хилькевич украсила дом разными декорациями: флажками, воздушными шарами, серпантином. Во-вторых, она накрыла праздничный стол, для оформления которого использовала скатерть и посуду с мультипликационными героями. В-третьих, она пригласила аниматоров, переодетых в зайца и зайчиху. Таким образом, артистка порадовала Арианну веселым завтраком в компании пушистых зверьков в человеческий рост. Естественно, не обошлось и без подарков для малышки.
На видео отсутствует папа именинницы. Скорее всего, он уже уехал на работу.
Несмотря на то, что ребенок заболел простудой, звездная мама все же порадовала именинницу приятным сюрпризом. Фрагмент видеозаписи с торжества актриса опубликовала на своей странице в сети Instagram.
Во-первых, Анна Хилькевич украсила дом разными декорациями: флажками, воздушными шарами, серпантином. Во-вторых, она накрыла праздничный стол, для оформления которого использовала скатерть и посуду с мультипликационными героями. В-третьих, она пригласила аниматоров, переодетых в зайца и зайчиху. Таким образом, артистка порадовала Арианну веселым завтраком в компании пушистых зверьков в человеческий рост. Естественно, не обошлось и без подарков для малышки.
На видео отсутствует папа именинницы. Скорее всего, он уже уехал на работу.