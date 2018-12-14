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Ученые назвали полезные качества тыквенных семечек

Ученые назвали полезные качества тыквенных семечек для человеческого организма. По мнению специалистов, наиболее эффективно потреблять данный продукт ежедневно.

Ученые назвали полезные качества тыквенных семечек

Тыквенные семечки - это прекрасный источник антиоксидантов, а также жирных кислот и цинка. Данные элементы особенно полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Согласно последним исследованиям, жиры, содержащиеся в тыквенных семечках, повышают "хороший" холестерин. Медики рекомендуют употреблять семена диабетикам, так как он богат на магний. Известно, что при недостатке данного элемента в организме человек ощущает упадок сил, спутанность сознания.

Египетские специалисты советуют потреблять семечки ежедневно тем, кто хочет избавиться от лишнего веса. Ученые провели эксперимент: крысам давали масло семян тыквы и обнаружили, что воспаление уменьшилось у грызунов с артритом. При этом побочных эффектов не наблюдалось.

Ученые назвали полезные качества тыквенных семечек

Семечки также прекрасно способны поднимать настроение благодаря триптофану, создающему серотонин в мозге. Тыквенные семечки помогают снизить тревожность, избавиться от бессонницы. Кроме того, данный продукт омолаживает организм и считается отличным средством для профилактики онкологических заболеваний.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:47

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