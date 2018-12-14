Ученые назвали полезные качества тыквенных семечек





Тыквенные семечки - это прекрасный источник антиоксидантов, а также жирных кислот и цинка. Данные элементы особенно полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы.Согласно последним исследованиям, жиры, содержащиеся в тыквенных семечках, повышают "хороший" холестерин. Медики рекомендуют употреблять семена диабетикам, так как он богат на магний. Известно, что при недостатке данного элемента в организме человек ощущает упадок сил, спутанность сознания.Египетские специалисты советуют потреблять семечки ежедневно тем, кто хочет избавиться от лишнего веса. Ученые провели эксперимент: крысам давали масло семян тыквы и обнаружили, что воспаление уменьшилось у грызунов с артритом. При этом побочных эффектов не наблюдалось.Семечки также прекрасно способны поднимать настроение благодаря триптофану, создающему серотонин в мозге. Тыквенные семечки помогают снизить тревожность, избавиться от бессонницы. Кроме того, данный продукт омолаживает организм и считается отличным средством для профилактики онкологических заболеваний.