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Библейские историки расшифровали формулу сотворения мира в таинственном церковном символе

Библейские историки заявили о том, что смогли расшифровать формулу сотворения мира в таинственном церковном изображении. Сведения опубликованы в зарубежном издании Express.

Библейские историки расшифровали формулу сотворения мира в таинственном церковном символе

Как заявили специалисты, изображение, обнаруженное в священных письменах, возможно, имеет тайный смысл. Религиозный символ, называемый «цветок жизни», представляет собой геометрическую фигуру, состоящую из нескольких равномерно размещенных пересекающихся кругов. Многие философы, архитекторы и художники со всего мира уже долгое время восхищаются идеальной формой и совершенными пропорциями изображения. Исследователи всегда считали, что в «цветке жизни» заключен глубокий духовный смысл, суть которого состоит в отображении семи дней создания Творцом Земли и всего живого на ней. Эта фигура встречается в оформлении культовых сооружений, местах для поклонений. Отмечается ее присутствие в различных религиях.

Библейские историки расшифровали формулу сотворения мира в таинственном церковном символе

В «цветке жизни» содержатся важнейшие сведения о сущности мироздания, пространства и времени. Специалисты по изучению Библии убеждены, что символ является отображением каждого дня сотворения мира и жизни. Так, два первых пересекающихся круга свидетельствуют о начале процесса, а с каждыми сутками фигура дополняется новым кругом. В этом, по мнению исследователей, и заключается Божественная формула «цветка жизни».



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 18:58

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