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Водолаз из Чили после экстренного подъема "надулся" на 30 килограмм

Необходимость экстренного подъема на поверхность привела к увеличению размеров грудных мышц и рук водолаза из Чили. Алехандро Рамос чудом избежал смерти, а масса его тела увеличилась на 30 килограмм.

Водолаз из Чили после экстренного подъема "надулся" на 30 килограмм

Когда Алехандро Рамос находился на глубине 30 метров под водой, из-за технических неполадок прекратилась подача сжатого воздуха. Из-за данной случайности водолаз был вынужден совершить экстренный подъем на поверхность.

Осложнением при спешном всплытии для аквалангистов является декомпрессионная болезнь: молекулы газа начинают поступать в кровь в виде пузырьков, чем блокируют кровотечение и вызывают разрушение стенок клеток и сосудов. В особо тяжелых случаях это приводит к летальному исходу. Чилийский глубоководник остался жив, однако его мышцы груди и бицепсы увеличились до огромных размеров, что прибавило Рамосу 30 кг.

По сообщению издания Daily, Алехандро Рамос после случившегося длительное время избегал появления в людных местах и буквально прятался от людей, не имея финансовых возможностей для лечения. Однако случай чилийского водолаза заинтересовал представителей медицинского центра ВМФ в Лиме, которые пришли ему на помощь.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:30

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