Водолаз из Чили после экстренного подъема "надулся" на 30 килограмм
Необходимость экстренного подъема на поверхность привела к увеличению размеров грудных мышц и рук водолаза из Чили. Алехандро Рамос чудом избежал смерти, а масса его тела увеличилась на 30 килограмм.
Когда Алехандро Рамос находился на глубине 30 метров под водой, из-за технических неполадок прекратилась подача сжатого воздуха. Из-за данной случайности водолаз был вынужден совершить экстренный подъем на поверхность.
Осложнением при спешном всплытии для аквалангистов является декомпрессионная болезнь: молекулы газа начинают поступать в кровь в виде пузырьков, чем блокируют кровотечение и вызывают разрушение стенок клеток и сосудов. В особо тяжелых случаях это приводит к летальному исходу. Чилийский глубоководник остался жив, однако его мышцы груди и бицепсы увеличились до огромных размеров, что прибавило Рамосу 30 кг.
По сообщению издания Daily, Алехандро Рамос после случившегося длительное время избегал появления в людных местах и буквально прятался от людей, не имея финансовых возможностей для лечения. Однако случай чилийского водолаза заинтересовал представителей медицинского центра ВМФ в Лиме, которые пришли ему на помощь.
Когда Алехандро Рамос находился на глубине 30 метров под водой, из-за технических неполадок прекратилась подача сжатого воздуха. Из-за данной случайности водолаз был вынужден совершить экстренный подъем на поверхность.
Осложнением при спешном всплытии для аквалангистов является декомпрессионная болезнь: молекулы газа начинают поступать в кровь в виде пузырьков, чем блокируют кровотечение и вызывают разрушение стенок клеток и сосудов. В особо тяжелых случаях это приводит к летальному исходу. Чилийский глубоководник остался жив, однако его мышцы груди и бицепсы увеличились до огромных размеров, что прибавило Рамосу 30 кг.
По сообщению издания Daily, Алехандро Рамос после случившегося длительное время избегал появления в людных местах и буквально прятался от людей, не имея финансовых возможностей для лечения. Однако случай чилийского водолаза заинтересовал представителей медицинского центра ВМФ в Лиме, которые пришли ему на помощь.
В мире
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:30