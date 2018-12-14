Водолаз из Чили после экстренного подъема "надулся" на 30 килограмм





Когда Алехандро Рамос находился на глубине 30 метров под водой, из-за технических неполадок прекратилась подача сжатого воздуха. Из-за данной случайности водолаз был вынужден совершить экстренный подъем на поверхность.Осложнением при спешном всплытии для аквалангистов является декомпрессионная болезнь: молекулы газа начинают поступать в кровь в виде пузырьков, чем блокируют кровотечение и вызывают разрушение стенок клеток и сосудов. В особо тяжелых случаях это приводит к летальному исходу. Чилийский глубоководник остался жив, однако его мышцы груди и бицепсы увеличились до огромных размеров, что прибавило Рамосу 30 кг.По сообщению издания Daily, Алехандро Рамос после случившегося длительное время избегал появления в людных местах и буквально прятался от людей, не имея финансовых возможностей для лечения. Однако случай чилийского водолаза заинтересовал представителей медицинского центра ВМФ в Лиме, которые пришли ему на помощь.