Бывший муж звезды «Дома-2» Екатерины Колисниченко показал новую девушку, не дождавшись развода

Еще в начале ноября Екатерина объявила фанатам о том, что подала заявление на развод, и совсем скоро ее больше нельзя будет назвать замужней женщиной. Напомним, что супруга Колисниченко зовут Никита Капелюш, мужчина работает фитнес-тренером.В тот день звезда «Дома-2» вышла в прямой эфир, в котором рассказала, что больше не обижается на бывшего избранника и простила ему его предательство, однако быть вместе они не смогут.В то самое время на страничке Капелюша в Instagram появился пост, в котором он подчеркнул, что не может понять, как могут двое взрослых людей «не урегулировать свои отношения» и не остаться приятелями после долгих лет семейной жизни.Впрочем, получили бывшие влюбленные документы о разводе лишь на днях. 11 декабря Колисниченко во всеуслышание отметила, что отныне она «холостячка». Капелюш в свою очередь не стал дожидаться развода и решил представить своим подписчикам девушку, с которой встречается на протяжении трех месяцев.Бывший супруг Екатерины в личном микроблоге не только поздравил новую пассию с 25-м днем рождения, но и указал на то, что в этот день у него с избранницей два важных события – ее день рождение и три месяца отношений. В посте мужчина назвал возлюбленную «уникальной» и подчеркнул, что очень рад тому, что она появилась в его жизни.