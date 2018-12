В США умерла джазовая певица Нэнси Уилсон

Нэнси Уилсон скончалась у себя дома в городе Пайониртаун, в Калифорнии. Точные причины смерти не называются.Дочь обычного рабочего и домохозяйки, певица начала свою карьеру в церковном хоре и смогла добиться потрясающей популярности. После выхода в свет в 1963 году композиции Tell Me The Truth она стала узнаваема и востребована.На счету Нэнси Уилсон более 70 альбомов и три премии Grammy.