В США умерла джазовая певица Нэнси Уилсон
В США умерла джазовая певица Нэнси Уилсон (Nancy Wilson), о чем сообщает The Washington Post. Известной исполнительнице был 81 год.
Нэнси Уилсон скончалась у себя дома в городе Пайониртаун, в Калифорнии. Точные причины смерти не называются.
Дочь обычного рабочего и домохозяйки, певица начала свою карьеру в церковном хоре и смогла добиться потрясающей популярности. После выхода в свет в 1963 году композиции Tell Me The Truth она стала узнаваема и востребована.
На счету Нэнси Уилсон более 70 альбомов и три премии Grammy.
Нэнси Уилсон скончалась у себя дома в городе Пайониртаун, в Калифорнии. Точные причины смерти не называются.
Дочь обычного рабочего и домохозяйки, певица начала свою карьеру в церковном хоре и смогла добиться потрясающей популярности. После выхода в свет в 1963 году композиции Tell Me The Truth она стала узнаваема и востребована.
На счету Нэнси Уилсон более 70 альбомов и три премии Grammy.
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:33