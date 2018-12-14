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В США умерла джазовая певица Нэнси Уилсон

В США умерла джазовая певица Нэнси Уилсон (Nancy Wilson), о чем сообщает The Washington Post. Известной исполнительнице был 81 год.

В США умерла джазовая певица Нэнси Уилсон

Нэнси Уилсон скончалась у себя дома в городе Пайониртаун, в Калифорнии. Точные причины смерти не называются.

Дочь обычного рабочего и домохозяйки, певица начала свою карьеру в церковном хоре и смогла добиться потрясающей популярности. После выхода в свет в 1963 году композиции Tell Me The Truth она стала узнаваема и востребована.

На счету Нэнси Уилсон более 70 альбомов и три премии Grammy.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:33

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