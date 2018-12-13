Дженнифер Лопес поразила публику ярко-розовым платьем с огромным шлейфом
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес всё же смогла в очередной раз поразить публику своим нарядом. На прошедшей в Нью-Йорке премьере фильма «Начни сначала» она появилась в ярко-розовом платье с настолько огромным шлейфом, что не могла сама с ним справиться, и ей помогал выходить из машины ее возлюбленный, баскетболист Алекс Родригес.
В последнее время 49-летняя Дженнифер Лопес очень часто удивляет поклонников экстравагантными и откровенными нарядами. Не так давно портал dni24 рассказывал о «балетном» платье звезды с откровенным декольте, в котором она появилась в эфире вечернего шоу. И вот снова Дженнифер смогла поразить воображение публики.
Лопес подъехала к красной дорожке кинотеатра, в котором проходила премьера фильма с её участием в главной роли, на шикарном лимузине. В открывшейся двери машины публика сразу и не заметила за огромным розовым облаком самой актрисы. Лопес даже не смогла выйти из авто, ей на помощь пришёл бойфренд Алекс Родригес, с которым звезду связывают длительные романтические отношения.
Несмотря на то, что некоторые неудобства, связанные с выбором наряда, Дженнифер всё же испытывала, успех у многочисленной публики ей был гарантирован. Воздушное розовое облако ткани и неимоверно длинный шлейф платья заставил многих задаться вопросом, сколько же ткани потрачено на сие произведение.
В последнее время 49-летняя Дженнифер Лопес очень часто удивляет поклонников экстравагантными и откровенными нарядами. Не так давно портал dni24 рассказывал о «балетном» платье звезды с откровенным декольте, в котором она появилась в эфире вечернего шоу. И вот снова Дженнифер смогла поразить воображение публики.
Лопес подъехала к красной дорожке кинотеатра, в котором проходила премьера фильма с её участием в главной роли, на шикарном лимузине. В открывшейся двери машины публика сразу и не заметила за огромным розовым облаком самой актрисы. Лопес даже не смогла выйти из авто, ей на помощь пришёл бойфренд Алекс Родригес, с которым звезду связывают длительные романтические отношения.
Несмотря на то, что некоторые неудобства, связанные с выбором наряда, Дженнифер всё же испытывала, успех у многочисленной публики ей был гарантирован. Воздушное розовое облако ткани и неимоверно длинный шлейф платья заставил многих задаться вопросом, сколько же ткани потрачено на сие произведение.