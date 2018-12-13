АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречаем год Свиньи: Как правильно провести новогоднюю ночь
EUR 75.22 USD 66.42
Курс валют на 13.12.2018

Дженнифер Лопес поразила публику ярко-розовым платьем с огромным шлейфом

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес всё же смогла в очередной раз поразить публику своим нарядом. На прошедшей в Нью-Йорке премьере фильма «Начни сначала» она появилась в ярко-розовом платье с настолько огромным шлейфом, что не могла сама с ним справиться, и ей помогал выходить из машины ее возлюбленный, баскетболист Алекс Родригес.

Дженнифер Лопес поразила публику ярко-розовым платьем с огромным шлейфом

В последнее время 49-летняя Дженнифер Лопес очень часто удивляет поклонников экстравагантными и откровенными нарядами. Не так давно портал dni24 рассказывал о «балетном» платье звезды с откровенным декольте, в котором она появилась в эфире вечернего шоу. И вот снова Дженнифер смогла поразить воображение публики.

Лопес подъехала к красной дорожке кинотеатра, в котором проходила премьера фильма с её участием в главной роли, на шикарном лимузине. В открывшейся двери машины публика сразу и не заметила за огромным розовым облаком самой актрисы. Лопес даже не смогла выйти из авто, ей на помощь пришёл бойфренд Алекс Родригес, с которым звезду связывают длительные романтические отношения.

Дженнифер Лопес поразила публику ярко-розовым платьем с огромным шлейфом

Несмотря на то, что некоторые неудобства, связанные с выбором наряда, Дженнифер всё же испытывала, успех у многочисленной публики ей был гарантирован. Воздушное розовое облако ткани и неимоверно длинный шлейф платья заставил многих задаться вопросом, сколько же ткани потрачено на сие произведение.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Аврил Лавин анонсировала альбом и выпустила клип
Дмитрий Тарасов выложил в Instagram фото с
Дженнифер Лопес поразила публику ярко-розовым
Гоночная аркада The Crew 2 временно доступна для
Анджелина Джоли готовит месть для экс-супруга
После концерта Ольгу Бузову поздравляли
Актриса Елена Корикова заблокировала Оксану Ряску
Компания «CarMD» предоставила рейтинг надежности,
Назван список привлекательных для воров вещей
Алексей Купин задумался об уходе с телепроекта
Apple запустит платный новостной сервис Texture
Ученые: Диета и физическая активность помогут
Помолодевшая после развода Елена Степаненко
Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов и Кристина
Ольга Бузова в Петербурге остановилась в
Елена Мизулина назвала семьи с минимальным риском
В Махачкале чемпиона мира по рукопашному бою
Полиция закрыла участок автомагистрали в Германии
Космоплан компании Virgin Galactic Unity достиг
Фетисов: Хоккейный матч на Северном полюсе должен
Звезда "Дома-2" Егор Холявин срочно
Найдены доказательства существования писателя
Россияне выбрали Железного человека супергероем
Продюсер Максим Фадеев узнал о скором отцовстве
Беременная звезда «Дома-2» Алеся Клочко решила
Энрике Иглесиас и Анна Курникова продают виллу в
Apple осуществляет разработку собственного модема
Ученые: В США ожидается ледниковый период в
Компания Ford подняла цены на модели Kuga и
Юлия Меньшова ответила в Instagram на
Просмотреть все новости