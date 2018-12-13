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Гоночная аркада The Crew 2 временно доступна для бесплатной установки

Компания Ubisoft объявила, что с 16 декабря 2018 года любой пользователь может временно бесплатно загрузить гоночную аркаду The Crew 2. Игра доступна на платформах PC, Playstation 4, а также на Xbox One.

Гоночная аркада The Crew 2 временно доступна для бесплатной установки

Пользователям, загрузившим The Crew 2 на свои жесткие диски, доступен полный игровой контент, включая все модели гоночного авто и полностью разблокированную карту. Доступна игра в режиме на одного игрока и совместных заездов по американским трассам.
Для каждой из актуальных платформ предусмотрена награда в виде уникального авто. Например, для PC выбран Ford GT 2005 Touring. Пользователи консоли Playstation 4 получат Maserati Gran Turismo S 2009, а Xbox One отметился наличием призовой BMW Z4 GT3 2011. Игроки могут ожидать появления данных моделей на своих учетных игровых аккаунтах, начиная с 17 декабря.

Если по истечению бесплатного срока приобрести The Crew 2, игроки смогут сохранить прогресс прохождения игры и призовое авто. На игру распространяется скидка в размере 67% на любое издание.



 
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 20:43

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