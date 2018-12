Гоночная аркада The Crew 2 временно доступна для бесплатной установки

Пользователям, загрузившим The Crew 2 на свои жесткие диски, доступен полный игровой контент, включая все модели гоночного авто и полностью разблокированную карту. Доступна игра в режиме на одного игрока и совместных заездов по американским трассам.Для каждой из актуальных платформ предусмотрена награда в виде уникального авто. Например, для PC выбран Ford GT 2005 Touring. Пользователи консоли Playstation 4 получат Maserati Gran Turismo S 2009, а Xbox One отметился наличием призовой BMW Z4 GT3 2011. Игроки могут ожидать появления данных моделей на своих учетных игровых аккаунтах, начиная с 17 декабря.Если по истечению бесплатного срока приобрести The Crew 2, игроки смогут сохранить прогресс прохождения игры и призовое авто. На игру распространяется скидка в размере 67% на любое издание.