В Махачкале чемпиона мира по рукопашному бою арестовали за убийство росгвардейца
В Махачкале в Советском районном суде в четверг, 13 декабря, был арестован Шабхан Мачиев, имеющий звание чемпиона мира по рукопашному бою. Его подозревают в причастности к убийству росгвардейца.
Спортсмена арестовали предварительно на 10 дней. Если подозреваемому предъявят обвинение, то срок задержания будет продлен до 10 февраля следующего года. Сам инцидент произошел в ноябре нынешнего года около трех часов ночи. Между бойцом и ныне погибшим в одном из караоке-баров произошел конфликт, в результате чего была открыта стрельба из пистолета. Представитель Росгвардии использовал оружие в ответ.
Росгвардеец ранил Мачиева, после чего последний попал в больницу. Однако сам он скончался на месте.
Спортсмена арестовали предварительно на 10 дней. Если подозреваемому предъявят обвинение, то срок задержания будет продлен до 10 февраля следующего года. Сам инцидент произошел в ноябре нынешнего года около трех часов ночи. Между бойцом и ныне погибшим в одном из караоке-баров произошел конфликт, в результате чего была открыта стрельба из пистолета. Представитель Росгвардии использовал оружие в ответ.
Росгвардеец ранил Мачиева, после чего последний попал в больницу. Однако сам он скончался на месте.
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 19:07