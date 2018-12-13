В Махачкале чемпиона мира по рукопашному бою арестовали за убийство росгвардейца





Спортсмена арестовали предварительно на 10 дней. Если подозреваемому предъявят обвинение, то срок задержания будет продлен до 10 февраля следующего года. Сам инцидент произошел в ноябре нынешнего года около трех часов ночи. Между бойцом и ныне погибшим в одном из караоке-баров произошел конфликт, в результате чего была открыта стрельба из пистолета. Представитель Росгвардии использовал оружие в ответ.Росгвардеец ранил Мачиева, после чего последний попал в больницу. Однако сам он скончался на месте.