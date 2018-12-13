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Россияне выбрали Железного человека супергероем 2018 года

По данным социологического опроса о супергерое-лидере уходящего года, проведённого в Сети, большее количество россиян отдали свои голоса за Железного человека (Ironman). Причём он признан лучшим всеми жителями России, участвовавшими в опросе, независимо от возраста и пола.

Россияне выбрали Железного человека супергероем 2018 года

Именно персонаж Железного человека россияне видят настоящим супергероем, способным вызвать огромный интерес к происходящему на экране и весь спектр положительных эмоций. Фильм «Мстители: Война бесконечности» с этим персонажем стал непререкаемым лидером российского кинопроката в уходящем году, сообщает портал «Слово и Дело».

В процессе опроса выяснили, если считать общие голоса проголосовавших россиян, то однозначным лидером становится Железный человек. Отдельно же мужчины и женщины выделили Дэдпула и Тора соответственно.



 
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Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:35

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