Аврил Лавин анонсировала альбом и выпустила клип после тяжёлой болезни

Аврил Лавин, лечащаяся от болезни Лайма, выпустила клип Tell Me It's Over и рассказала о выходящем альбоме. Не считая выхода сингла Head Above Water, с 2013 года певица сделала долгий перерыв в карьере. Проходя терапию, 34-летняя исполнительница не давала концертов, однако успела снять клип, стремительно набирающий популярность, и подготовить к релизу новый альбом, выходящий в феврале.На запись песен Лавин вдохновили такие легендарные певицы, как Арета Франклин, ушедшая в этом году, а также Элла Фицджеральд и Этта Джеймс. Клип Tell Me It's Over был снят Эрикой Силверман и рассказывает трогательную историю любви. В альбоме Лавин будет 12 композиций.Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз является инфекционным заболеванием, переносящимся насекомыми. Недуг на тяжёлых стадиях может привести к поражениям сердца, нервной системы и суставов.