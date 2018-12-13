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Аврил Лавин анонсировала альбом и выпустила клип после тяжёлой болезни

Аврил Лавин выпустила первый клип и анонсировала альбом после тяжёлой болезни. Head Above Water выйдет 15 февраля будущего года впервые за 6 лет творческого перерыва.

Аврил Лавин анонсировала альбом и выпустила клип после тяжёлой болезни

Аврил Лавин, лечащаяся от болезни Лайма, выпустила клип Tell Me It's Over и рассказала о выходящем альбоме. Не считая выхода сингла Head Above Water, с 2013 года певица сделала долгий перерыв в карьере. Проходя терапию, 34-летняя исполнительница не давала концертов, однако успела снять клип, стремительно набирающий популярность, и подготовить к релизу новый альбом, выходящий в феврале.

На запись песен Лавин вдохновили такие легендарные певицы, как Арета Франклин, ушедшая в этом году, а также Элла Фицджеральд и Этта Джеймс. Клип Tell Me It's Over был снят Эрикой Силверман и рассказывает трогательную историю любви. В альбоме Лавин будет 12 композиций.

Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз является инфекционным заболеванием, переносящимся насекомыми. Недуг на тяжёлых стадиях может привести к поражениям сердца, нервной системы и суставов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 21:00

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