Энрике Иглесиас и Анна Курникова продают виллу в Майами за 5 миллионов долларов





The Wall Street Journal сообщает, что влюбленные решили расстаться с виллой после того, как сделали в доме масштабный ремонт. Певец и теннисистка купили особняк в штате Майами несколько лет тому назад. Пара мечтала поселится в нем вместе с близнецами Николасом и Люси, но что-то пошло не по плану.Площадь дома, занимающего весьма обширную территорию земли, составляет до 630 кв. м. В вилле есть все, что нужно для роскошной жизни: винный погреб, бассейн, бар, столовая и кухня внушительных размеров, гостиная, а вокруг строения находятся зоны для барбекю и красивые террасы.Почему знаменитости решили выставить свой дом на продажу, остается загадкой. Знаменитый исполнитель живет с российской теннисисткой 17 лет, однако о предложении руки и сердца речь не идет.