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Энрике Иглесиас и Анна Курникова продают виллу в Майами за 5 миллионов долларов

Энрике Иглесиас и Анна Курникова продают собственную виллу в Майами за 5 миллионов долларов. Интересно, что изначальная цена роскошного особняка составляла всего 1,8 млн американских долларов.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова продают виллу в Майами за 5 миллионов долларов

The Wall Street Journal сообщает, что влюбленные решили расстаться с виллой после того, как сделали в доме масштабный ремонт. Певец и теннисистка купили особняк в штате Майами несколько лет тому назад. Пара мечтала поселится в нем вместе с близнецами Николасом и Люси, но что-то пошло не по плану.

Площадь дома, занимающего весьма обширную территорию земли, составляет до 630 кв. м. В вилле есть все, что нужно для роскошной жизни: винный погреб, бассейн, бар, столовая и кухня внушительных размеров, гостиная, а вокруг строения находятся зоны для барбекю и красивые террасы.

Почему знаменитости решили выставить свой дом на продажу, остается загадкой. Знаменитый исполнитель живет с российской теннисисткой 17 лет, однако о предложении руки и сердца речь не идет.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:31

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